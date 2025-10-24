Tödliche Stiche: Asiatische Hornisse in Sachsen-Anhalt angekommen

Landsberg - Nach einzelnen Tieren sind in Sachsen-Anhalt nun auch Nester der Asiatischen Hornisse gefunden worden.

Die Asiatische Hornisse gilt als invasive Art, ihre Stiche sind deutlich schmerzhafter als die heimischer Insekten. © Boris Roessler/dpa

"Das macht deutlich: Die Art ist definitiv da, wir haben sie hier und müssen davon ausgehen, dass das auch so bleibt", sagte der Vorsitzende des Imkerverbands in Sachsen-Anhalt, Paul Schenk, der Deutschen Presse-Agentur. Das Insekt kann auch für den Menschen gefährlich werden.

Von Asien aus sei die Asiatische Hornisse mit Warenlieferungen unter anderem über die italienische Hafenstadt Genua nach Deutschland gekommen.

"Nach Sachsen-Anhalt kam sie dann über die letzten Jahre von Süddeutschland aus. Dort mussten in der Vergangenheit sogar schon Volksfeste wegen deswegen aufgelöst werden", sagte Schenk.

Die Nester der Tiere sind rund, groß und auffällig - eigentlich unverkennbar. Oft hängen sie in hoher Höhe. Zuletzt sei angenommen worden, dass sich die Asiatische Hornisse entlang von Flusstälern verbreitet, sagte Schenk.

"Die zwei Funde bei uns in der Börde zeigen nun aber, dass das nicht stimmt. Sie verbreitet sich über das flache Land."