Tolle Geste! DFB-Star spendet Mega-Summe an Tierheim

Köln - Nicht nur auf dem Spielfeld verzaubert Kai Havertz (25) die Massen. Mit einer tollen Geste dribbelt er sich nun auch in die Herzen seiner Fans - und macht etliche Fellnasen im Tierheim Köln -Dellbrück happy!

Für die Gunners aus London kommt DFB-Star Kai Havertz (25) in der aktuellen Saison auf acht Tore und zwei Vorlagen in 19 Spielen. © Kin Cheung/AP/dpa

Denn der Offensivspieler, der aktuell für den FC Arsenal London auf Torejagd geht, unterstützt die Einrichtung mit einer großzügigen Spende in Höhe von 15.000 Euro. Das hat das Tierheim am Freitag via Instagram bekannt gegeben.

Demnach haben Havertz-Schwester Lea und Mama Anne Anfang Januar dieses Jahres die Anlage im Kölner Nordosten besucht.

Mit dem gebürtig aus Aachen stammenden Nationalspieler selbst habe man schon seit längerer Zeit in Kontakt gestanden, ehe es nun zu der tollen Premiere gekommen sei. "Durch seine Stiftung unterstützt er unser Tierheim erstmals mit einer großzügigen Spende", heißt es in dem Post.

Zunächst aber stand ein ausgiebiger Rundgang durch die Einrichtung an - und das, was Lea und Anne dabei gesehen haben, verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig diese Spende ist. Das Tierheim platzt aktuell aus allen Nähten und die Versorgung der notleidenden Fellnasen ist teuer.