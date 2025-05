29.05.2025 07:25 918 Ungewöhnlicher Besucher: Zwei Tonnen schwerer See-Elefant spaziert durch Wohngebiet

In Gordons Bay in Südafrika entdeckten Anwohner einen großen See-Elefanten, der sich in ihr Wohngebiet verirrt hatte.

Von Calvin Schröder

Gordons Bay (Südafrika) - Da staunten die Anwohner von Gordons Bay bei Kapstadt nicht schlecht: Am frühen Dienstagmorgen wälzte sich ein riesiger See-Elefant gemächlich durch ihr Wohnviertel – mitten auf der Straße! Der See-Elefant sorgte für großes Aufsehen in der Stadt. © Montage: Screenshot/Facebook/Cape of Good Hope SPCA Das zwei Tonnen schwere Jungtier sorgte für Aufregung, Lacher und unzählige Handyvideos. "Wie bist du denn hierhergekommen, Bro?", fragte eine überraschte Anwohnerin in einem Clip. Das Tier, ein junger männlicher Seeelefant, hatte sich offenbar verirrt und war vom Meer bis in die Vorstadt spaziert, wie AP News berichtet. Polizei und Sicherheitsdienste versuchten, ihn mit Streifenwagen einzukreisen – vergeblich. Tiere Schlechte Haltung hat Spuren hinterlassen: Finden diese Papageien ihr Happy End? Der Riese legte seinen Kopf kurzerhand auf eine Motorhaube, kletterte halb auf ein anderes Auto und machte sich dann unbeirrt weiter auf den Weg über den Bürgersteig bis zu einem Einkaufszentrum. Weil die Helfer der Tierschutzorganisation SPCA befürchteten, dass der See-Elefant dehydrieren oder erschöpfen könnte, griff ein Spezialteam ein. Mithilfe eines Tierarztes wurde der Koloss betäubt, auf einen Transportanhänger verladen und zurück in seinen natürlichen Lebensraum gebracht.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/Cape of Good Hope SPCA