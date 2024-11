US-Wahl: Ahnt dieses süße Nilpferd-Baby bereits wer gewinnt?

Das Zwergflusspferd-Baby trendet immer wieder mit zuckersüßen Videos in den sozialen Netzwerken. © Screenshot/Instagram/khamoo.andthegang

In den letzten Monaten eroberte Moo Deng aus dem Khoa Kheow Open Zoo, Thailand das Internet im Sturm.

In einem aktuellen Clip bezieht das süße Hippo nun politisch Stellung: In dem Video sieht man zwei Wassermelonen-Kuchen. In den einen ist der Name Donald Trump geschnitzt, in den anderen Kamala Harris. Das Nildpferd entscheidet sich kurzerhand für den Trump-Kuchen.

Das Video geht im Internet viral. Unter einem X-Post der Seite Pop Crave entflammte regelrecht ein Streit um die Bedeutung der Entscheidung Moo Dengs.