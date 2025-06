Verängstigt und allein im Regen: Als Retter diese Tierbabys entdecken, zerreißt es ihnen das Herz

Verängstigt rollt sich das Waschbären-Junge vor der Türschwelle zusammen. © Collage: Screenshots/Facebook/Belchertown Animal Control

Wie die Tierorganisation gegenüber "People" bestätigt, führte sie ihr erster Einsatz zu einem verirrten Waschbären-Baby, bei dessen Anblick einem das Herz zergeht.



Ein Anwohner aus Belchertown im US-Bundesstaat Massachusetts hatte das Tier vor seiner Türschwelle gefunden. Nach einem heftigen Regenschauer in der Nacht zuvor hatte sich der Kleine auf die Treppe zurückgezogen.

Als die Tierschützer den Einsatzort erreichten, bot sich ihnen ein herzzerreißendes Bild. Triefend nass stand das Junge verängstigt auf seinen Hinterläufen, als es seine Retter erblickte. Und auch den Tierliebhabern versetzte sein Anblick einen Stich: "Er war zu jung, um allein zu sein", so ein Sprecher.

Bevor sie den Waschbären in eine warme Decke wickelten, versicherten sie sich, dass sich dessen Mutter nicht in der Nähe aufhielt. Anschließend wurde er in ein Wildtierrehabilitationszentrum gebracht, wo sich das Junge nun erholt.