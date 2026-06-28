Vom Aussterben bedroht: Wieso 85 Feldhamster ums Überleben kämpfen

Pulheim - Der Start in die gefahrenreiche Freiheit wird den jungen Feldhamstern mit etwas Hirse oder Papageienfutter versüßt: In Pulheim bei Köln sind in den vergangenen Tagen und Wochen insgesamt 85 Tiere ausgewildert worden. Sie kommen aus dem Artenschutzzentrum in Metelen im Münsterland.

Feldhamster sind vom Aussterben bedroht. © Henning Kaiser/dpa

Im Kornfeld heißt es, schnell Schutz vor Fressfeinden und auch Hitze zu finden. Deshalb bohren Mitarbeiter einer Biologischen Station zuerst etwa 1,5 Meter tiefe Löcher schräg in die Erde. Futter kommt dort hinein. Nach ihrer Ankunft können die Feldhamster dann direkt in diese künstlichen Eingänge schlüpfen.

Bei der jüngsten Auswilderung sind 24 Feldhamster angekommen. Sie sind hier nicht die Ersten ihrer Art. Die Population in Pulheim sei im Frühjahr auf 250 bis 300 Tiere geschätzt worden, sagt Projektleiterin Anika Hirz. Baue seien auf dieser Auswilderungsfläche, einer weiteren sowie im Umfeld kartiert worden.

Das Artenschutzzentrum in Metelen ist der Dreh- und Angelpunkt der Bemühungen, den Feldhamster in Nordrhein-Westfalen vor dem Aussterben zu bewahren.

Dort werden Feldhamster in Großboxen für die Nachzucht gehalten. Bei der Verpaarung im Frühjahr ist genetische Vielfalt ein wichtiges Kriterium.