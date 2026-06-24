"Maskierter Räuber" in Nachbargarten: Anwohnerin wählt Notruf, mehrere Streifen rücken an

Mühlheim am Main - Eine Anwohnerin alarmierte die Polizei wegen seltsamer Umtriebe im Garten ihrer Nachbarn, doch als die Beamten vor Ort ankamen, mussten sie schmunzeln: Der gesuchte "maskierte Räuber" war bereits verschwunden.

Waschbären stammen ursprünglich aus Nordamerika. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden sie nach Hessen eingeführt und ausgesetzt. (Archivfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Geschichte nahm ihren Anfang mit einem neugierigen Waschbären, der sich in der Nacht zu Mittwoch auf die Terrasse eines Wohnhauses in Mühlheim/Lämmerspiel verirrte und dort wohl einigen Schabernack anrichtete - die Kleinbären mit der markanten Gesichtszeichnung können mit ihren Pfoten recht gut greifen.

Die Hausbewohner bekamen dies mit, griffen zu Taschenlampen und gingen nach draußen, um den ungebetenen Gast zu verscheuchen. Das Tier floh daraufhin in den Garten des Hauses und verschwand, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.

Demnach sah zeitgleich eine Nachbarin aus dem Fenster ihres Hauses und bemerkte die "mysteriöse Situation" auf dem gegenüberliegenden Grundstück. Besorgt wählte die Frau den Notruf.

Den Polizisten schilderte sie, dass sich "augenscheinlich mehrere Personen mit Taschenlampen" im benachbarten Garten aufgehalten hätten und von dort über die Terrasse in das Haus gelangt seien.