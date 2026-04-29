"Timmy" auf großer Reise! Ist der Buckelwal samt Gespann schon bald in der Nordsee?

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Die Rettung um "Timmy" ist gelungen! Der Wal liegt in der Barge und ist seit Dienstag auf dem Weg Richtung Nordsee.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel-Kanbach, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Niendorf/Wismar/Poel - Deutschland kann aufatmen: Buckelwal "Timmy" hat es geschafft! Nach mehreren Strandungen in den vergangenen Wochen liegt er nun in seinem in dem mit Wasser gefüllten Lastkahn - der Barge, die ihn in die Nordsee transportieren soll. Den Erfolg darf sich eine private Rettungsinitiative auf die Fahne schreiben. Am Dienstagmorgen startete die tagelang geplante Aktion woraufhin es bereits am Abend in Richtung Nordsee ging. TAG24 berichtet im Liveticker.

Buckelwal Timmy hat es am Dienstag in die Barge geschafft und ist seitdem auf dem Weg in die Freiheit!
Buckelwal Timmy hat es am Dienstag in die Barge geschafft und ist seitdem auf dem Weg in die Freiheit!  © Stefan Sauer/dpa

Am 28. April gegen 14.40 Uhr wurde Geschichte geschrieben: Nach mehreren vergeblichen Rettungsversuchen haben es die Helferinnen und Helfer geschafft den Buckelwal "Timmy" in eine Barge zu bewegen.

Jetzt soll er in die Nordsee transportiert werden. Die große Reise hat am Dienstagabend begonnen.

Am 23. März war der Wal erstmals auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein) gestrandet.

29. April, 6.04 Uhr: Timmy ist weiterhin auf großer Reise

Es ist der erste Tag seit Wochen, dass Timmy nicht mehr in der Kirchsee nahe der Insel Poel liegt. Die Bucht ist leer. Doch das hat auch einen Grund: Am Dienstag gegen 14.44 Uhr hat der Buckelwal Geschichte geschrieben. Die tagelang geplante Rettungsaktion ist gelungen und das Tier hat es tatsächlich in die Barge geschafft. 

Seitdem ist Timmy auf großer Reise. Noch am Dienstagabend ging es los Richtung Nordsee. Aktuell befindet sich die Timyflotte, bestehend aus der Barge, geschleppt von der "Robin Hood" und begleitet vom Forschungsschiff "Fortuna B" nordöstlich von der Insel Fehmarn.

Nach rund drei Tagen Fahrt ist im dänischen Skagen ein Gesundheitscheck geplant bevor es dann weiter in die Nordsee geht.

28. April, 21.52 Uhr: Dashcam zeigt Timmys Weg in die Freiheit

Der Live-Stream hat die Dashcam angeworfen!

Die Sicht zeigt nun das Bug des Schleppers, der den Wal in die Freiheit begleitet.

28. April, 21.39 Uhr: "Fortuna B" ebenfalls unterwegs

Auch der Schlepper "Fortuna B" ist unterwegs.

Laut Angaben befinden sich die Helfer auf dem Begleitfahrzeug.

28. April, 20.45 Uhr: Schlepper docken an, Robin Hood hat übernommen

Nachdem die Barge mit Passagier Timmy die Kirchsee verlassen hat, docken nun die Schlepper an.

Mit dem Gespann der Robin Hood wird der Wal nun final in die Nordsee transportiert, wo Timmy dann hoffentlich in die Freiheit entlassen werden kann.

Timmy hat seine große Reise begonnen! Die Schlepper ziehen den Wal Richtung Sonnenuntergang.
Timmy hat seine große Reise begonnen! Die Schlepper ziehen den Wal Richtung Sonnenuntergang.  © News5

28. April, 19.56 Uhr: Buckelwal Timmy geht auf große Reise

In diesen Momenten beginnt die Barge mit Timmy an Bord, sich in Bewegung zu setzen.

Bei Sonnenuntergang ist er auf dem Weg Richtung Nordsee. Damit wird der Wal die Bucht vor der Insel Poel nun hoffentlich für immer verlassen.

28. April, 19.42 Uhr: Fahrt des Wal-Transports weiterhin in Vorbereitung

Rund um den Wal gibt es wohl etwas Bewegung.

Zwei kleine Boote nähern sich der Barge. Noch scheint die nötige Wassertiefe allerdings nicht erreicht.

28. April, 18.44 Uhr: DLRG packt zusammen, Lage bei Timmy unverändert

Wie eine Reporterin vor Ort berichtet, packen die Helfer der DLRG aktuell ihre Sachen zusammen.

Ansonsten liege der Wal weiterhin in der Barge und warte auf seinen Abtransport. In den nächsten ein bis zwei Stunden solle diese außerdem wieder etwas höher gehängt werden. Der Pegel innerhalb des schwimmenden Beckens werde dadurch steigen, auf rund 1,60 bis 1,75 Meter.

28. April, 17.37 Uhr: Timmy liegt in der Barge

Wal Timmy liegt in der Barge.

Luftaufnahme zeigen, wie das Tier auf seinen Abtransport wartet.

Buckelwal Timmy liegt in der Barge und wartet auf seinen Abtransport Richtung Nordsee.
Buckelwal Timmy liegt in der Barge und wartet auf seinen Abtransport Richtung Nordsee.  © Stefan Sauer/dpa

28. April, 16.19 Uhr: Tierärztin Tönnies kritisiert Behörden deutlich

Für Timmy ist Dr. Kirsten Tönnies im T-Shirt einfach spontan ins Wasser gesprungen. Der Wal sei etwas wild geworden und habe "ausbrechen" wollen.

Mit der Aktion habe man eine Mauer bilden wollen - mit Erfolg. Timmy ist in der Barge. Inzwischen seien von ihr "mehrere Sandsäcke" an Last abgefallen. Doch feiern geht die Tierärztin des Rettungsteams heute nicht, sondern gleich zurück auf das Boot.

Doch davor richtet die Veterinärin noch eine lautstarke kritische Ansage in Richtung Ministerium. Aus ihrer Sicht könne es nicht sein, dass man dem Tierschutz behördlich so im Wege steht. "Ich sage: Es ist für mich wieder ein Lehrbeispiel, wie in Deutschland durch Behörden und Ministerien Tierschutz verhindert wird. Und wir müssen unsere Kräfte da viel mehr neu sortieren und anders ausrichten. Das ist nicht mehr hinzunehmen. Und dafür alleine hat sich das Ganze hier gelohnt. Damit man darüber spricht."

Die Tierärztin der Initiative Dr. Kirsten Tönnies kritisierte die Behörden nach der erfolgreichen Timmy-Rettung lautstark.
Die Tierärztin der Initiative Dr. Kirsten Tönnies kritisierte die Behörden nach der erfolgreichen Timmy-Rettung lautstark.  © NEWS5 / Sebastian Peters

28. April, 15.55 Uhr: Technischer Leiter Bohnsack zitiert Oliver Kahn, Timmys Fahrt soll heute Nacht starten

Felix Bohnsack erklärte das geplante weitere Vorgehen.

Um Timmy nun in die Nordsee transportieren zu können, müsse die Barge ein wenig hochgepumpt werden. Man gehe davon aus, dass der Wechsel der Gewässer guttun und Timmys Zustand sich dadurch verbessern werden. Zwar könne er sich in dem Netz nicht frei bewegen, aber seine Muskulatur könne er durchaus auf die Freiheit vorbereiten. Etwa vier Tage brauche man indessen, um den Buckelwal in die Nordsee zu transportieren. Heute Nacht solle die große Reise beginnen.

Mit Blick auf die Skeptiker der Aktion fiel Bohnsack ein bekanntes Zitat des Ex-Nationalkeepers Oliver Kahn (56) ein: "Eier! Wir brauchen Eier!" Und die habe man bis jetzt ziemlich gut bewiesen. "Das kann ich im Namen der Initiative, der DLRG und natürlich des Ministeriums und Herrn Backhaus persönlich dazu sagen!"

Titelfoto: Bodo Marks/dpa

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