Bislang drei tote Wölfe in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Seit Jahresbeginn sind in Sachsen-Anhalt drei tote Wölfe registriert worden.

Die meisten tot aufgefundenen Wölfe sterben im Straßenverkehr. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Zwei verendeten nach Verkehrsunfällen, im jüngsten Fall ist die Ursache noch unklar. Das geht aus der Datenbank der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf hervor.

Demnach starb am 2. Januar eine Wölfin nach einem Verkehrsunfall bei Haldensleben im Landkreis Börde.

Ebenfalls ein Unfall kostete eine Altwölfin das Leben, die am 28. Februar im Landkreis Wittenberg gefunden wurde.

Am 11. März wurde dann im Zichtauer-Klötzer Forst im Altmarkkreis Salzwedel eine tote Wölfin gefunden.