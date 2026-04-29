Sechster Wolf im Südwesten offiziell sesshaft: Kommen bald die Welpen?

Seewald - Im Südwesten hat sich ein weiterer Wolf niedergelassen. Es handele sich um den Wolfsrüden mit der wissenschaftlichen Bezeichnung GW5057m.

Rudel-Hoffnung im Südwesten: Ein weiterer Wolf in Baden-Württemberg ist nun sesshaft. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Er wurde im September 2025 erstmals im Landkreis Freudenstadt und danach noch mehrfach in dieser Region nachgewiesen, teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) mit. Damit gelte er als sesshaft.

Erst Anfang April war eine Wölfin, eine sogenannte Fähe, im Enztal im Nordschwarzwald als sesshaft gemeldet und eine Paarbildung mit einem dort bereits ansässigen Rüden bestätigt worden.

Damit halten sich nun sechs Wölfe in Baden-Württemberg dauerhaft auf – fünf männliche Tiere und eine Wölfin.

Neben dem nun neu ansässigen Wolf GW5057m sind dies die Fähe GW4816f und ihr mutmaßlicher Partner GW852m sowie die drei weiteren männlichen Tiere mit der wissenschaftlichen Kennung GW2672m im Nordschwarzwald, GW1129m im Südschwarzwald und GW4389m auf der Ostbaar.