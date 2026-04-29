Genanalyse bestätigt: Wolf riss neun Schafe im Lahn-Dill-Kreis

Greifenstein - Nach dem Fund von neun toten Schafen eines Tierhalters bei Greifenstein im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis ist klar, dass mindestens ein Wolf hinter den Rissen steckt.

Nach dem Fund von neun toten Schafen im Lahn-Dill-Kreis hat eine Genanalyse bestätigt, dass mindestens ein Wolf hinter den Rissen steckt. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Bei einer genetischen Analyse sei Wolfs-DNA festgestellt worden, teilte ein Sprecher des Landesbetriebs Hessenforst, bei dem auch das Wolfszentrum Hessen angesiedelt ist, mit.

"Im zweiten Schritt werden die Genetikproben nun weiter untersucht, um festzustellen, welches Individuum für die Risse verantwortlich ist", so der Sprecher. Diese Ergebnisse stünden aus.

Der Schafhalter hatte nach drei aufeinanderfolgenden Nächten im April die insgesamt neun toten Tiere gefunden.

Ein Wolfsberater hatte sich daraufhin ein genaues Bild vor Ort über die Riss-Situation gemacht und Abstriche genommen, die im Labor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung untersucht wurden.