Genanalyse bestätigt: Wolf riss neun Schafe im Lahn-Dill-Kreis

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Im April hatte der Halter der Schafe in drei aufeinanderfolgenden Nächten insgesamt neun tote Tiere gefunden. Jetzt wurde Wolfs-DNA festgestellt.

Von Christine Schultze

Greifenstein - Nach dem Fund von neun toten Schafen eines Tierhalters bei Greifenstein im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis ist klar, dass mindestens ein Wolf hinter den Rissen steckt.

Nach dem Fund von neun toten Schafen im Lahn-Dill-Kreis hat eine Genanalyse bestätigt, dass mindestens ein Wolf hinter den Rissen steckt. (Symbolfoto)
Nach dem Fund von neun toten Schafen im Lahn-Dill-Kreis hat eine Genanalyse bestätigt, dass mindestens ein Wolf hinter den Rissen steckt. (Symbolfoto)  © Arne Dedert/dpa

Bei einer genetischen Analyse sei Wolfs-DNA festgestellt worden, teilte ein Sprecher des Landesbetriebs Hessenforst, bei dem auch das Wolfszentrum Hessen angesiedelt ist, mit.

"Im zweiten Schritt werden die Genetikproben nun weiter untersucht, um festzustellen, welches Individuum für die Risse verantwortlich ist", so der Sprecher. Diese Ergebnisse stünden aus. 

Der Schafhalter hatte nach drei aufeinanderfolgenden Nächten im April die insgesamt neun toten Tiere gefunden.

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Ein Wolfsberater hatte sich daraufhin ein genaues Bild vor Ort über die Riss-Situation gemacht und Abstriche genommen, die im Labor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung untersucht wurden. 

Wolfsrudel in der Region um Greifenstein etabliert

In der Gegend um Greifenstein hat sich ein Wolfsrudel etabliert. (Archivfoto)
In der Gegend um Greifenstein hat sich ein Wolfsrudel etabliert. (Archivfoto)  © Boros Rössler/dpa

Eine endgültige amtliche Feststellung von Experten des Wolfszentrums Hessen, ob ein Wolf der Verursacher der Risse war, steht laut Sprecher noch aus. Falls es dazu kommt, könnte der Schafhalter damit eine Ausgleichszahlung beantragen.

Mit Blick auf die Tierhaltung hatte das Wolfszentrum bereits befunden, dass ein "ausreichender Grundschutz" nicht vorhanden gewesen sei. 

Im Territorium Greifenstein hat sich ein Wolfsrudel etabliert. In der gleichen Region waren vor einigen Tagen auch sieben weitere tote Schafe gefunden worden. Auch hier seien Abstriche genommen worden, die nun untersucht würden, sagte der Sprecher. Ergebnisse lägen bisher nicht vor.

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Im Ende April endenden Monitoring-Jahr 2025/26 war es bisher hessenweit in sieben Fällen zu amtlich festgestellten Wolfsrissen gekommen. In zahlreichen weiteren Fällen gilt demnach als nicht ausgeschlossen, dass Wölfe beteiligt waren.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

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