Der Wolf ist los: Hornisgrinde begrüßt seltenen Gast

Stuttgart - In Baden-Württemberg streunt ein fünfter Wolf als Stammgast durch die Wälder.

Wölfe sind hierzulande zwar selten gesehene Gäste, doch ab und an lassen sie sich auch im Südwesten blicken. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Ein jüngerer Losungsfund von Mitte Februar aus der Gemeinde Baden-Baden konnte dem Wolfsrüden mit der wissenschaftlichen Kennung GW2672m zugewiesen werden, teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg mit.

Der Rüde aus dem westlichen Nordschwarzwald sei zuletzt genetisch Anfang Juli 2023 in Sasbach (Ortenaukreis) nachweisbar in Erscheinung getreten. "Verschiedene Nachweise aus der Region wiesen bereits darauf hin, dass sich dieser Rüde nach wie vor in der Region aufhält", hieß es weiter.

Ursprünglich stammt das Tier laut Umweltministerium aus einem Rudel im niederösterreichischen Raum Gutenbrunn.

Der Rüde ist vermutlich drei oder vier Jahre alt. Sein neues "Territorium Horngsgrinde" liegt laut Ministerium im bereits bestehenden Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald. Dort werden bereits Maßnahmen zum Herdenschutz gefördert, wie eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage sagte.