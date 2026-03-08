Wolf im Südwesten bei Unfall getötet: War das Tier auf der Durchreise?

Walldorf - Im Norden Baden-Württembergs ist ein Wolf überfahren worden. Aus der Gemeinde Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis sei nach einem Autounfall ein totes Tier gemeldet worden, teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) des Bundeslandes mit.

Es wurde nachgewiesen, dass es sich bei dem toten Tier um einen Wolf handelt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Der Kadaver sei von der Polizei sichergestellt worden. "Aufgrund der vorliegenden Informationen kann die FVA bereits einen Wolf bestätigen", hieß es weiter. Genetische Proben des toten Tieres würden am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik in Frankfurt am Main untersucht.

Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich beim toten Wolf um ein Tier auf Durchreise und nicht um einen der noch vier sesshaften Wölfe in Baden-Württemberg. Sesshaft heißt: Die Tiere halten sich dauerhaft in einem abgegrenzten Gebiet auf und ziehen nicht durchs Land.

Zwei der "Stammgäste" sind im Nordschwarzwald zu Hause, der eine im Murg- und Enztal, der andere rund um die Hornisgrinde.

Im Südschwarzwald, rund um den Schluchsee, lebt ein weiterer Wolf, während der jüngste sesshafte Wolf im Südwesten herumstreunt. Aus dem Rhein-Neckar-Kreis sind keine sesshaften Wölfe bekannt.