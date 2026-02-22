Schussfreigabe: Was passiert mit dem Wolf nach dem tödlichen Treffer?

Stuttgart - Nach dem Abschuss soll der Wolf von der Hornisgrinde nicht im Museum landen. Was stattdessen mit dem Kadaver passieren wird!

Der Wolf wird derzeit noch aufgespürt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Das Tier ist zwar höchstrichterlich zum Abschuss freigegeben, weil es sich zu sehr den Menschen genähert haben soll. Profi-Jäger sind dem Tier auch schon seit Tagen auf der Spur. Aber ausstopfen und ausstellen? Da winkt das für die Wölfe zuständige Umweltministerium ab: "Eine Präparierung und Ausstellung ist nicht geplant", sagte ein Sprecher auf Anfrage. Das sei auch nicht üblich.

Sollte der Wolf innerhalb der gesetzten Frist bis zum 10. März getötet werden, muss der Kadaver laut der Ausnahmegenehmigung des Ministeriums direkt der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt BW (FVA) übergeben werden.

"Diese wird Abstriche nehmen, die ans Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik geschickt werden", sagte der Sprecher des Ministeriums. "Das dient der eindeutigen Identifizierung des Tieres."

Erst dann soll im Fall eines tödlichen Schusses auch darüber informiert werden, dass der Wolf auf der Hornisgrinde getötet wurde. Sollte das richtige Tier mit der Bezeichnung "GW2672m" nicht erlegt worden sein, dürfen die Jäger erneut losziehen und den Rüden verfolgen.

Und der Kadaver? Würde der tote Wolf verbrannt werden? Nein, heißt es dazu im Umweltministerium. "Der Tierkörper wird ans Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung transportiert." Dort soll er Forschungs- und Dokumentationszwecken dienen.