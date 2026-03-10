Letzter Tag der Frist: Werden die Wolfsjäger im Schwarzwald abgezogen?

Stuttgart - Weil die Genehmigung für den Abschuss eines Wolfs im Nordschwarzwald ausläuft, muss das Umweltministerium am letzten Tag der Frist über den nächsten Schritt entscheiden.

Ein Wolf im Nordschwarzwald soll Hunden und Menschen gefährlich nahe gekommen sein. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Behörde kann die nun auslaufende Genehmigung für die derzeit eingesetzten professionellen Jäger über die Paarungszeit der Wölfe hinaus verlängern. Oder sie lässt diese ruhen, und das Tier, das sich rund um die Hornisgrinde zu oft den Menschen genähert hat, kann bis auf Weiteres am Leben bleiben.

Das Ministerium hält sich bislang bedeckt, es hat aber eine Stellungnahme in Aussicht gestellt.

Das Umweltministerium hatte den Abschuss damit begründet, dass sich der Wolf mehrfach Hunden und damit auch Menschen genähert habe. Seit Anfang 2024 seien mehr als 180 Sichtungen gemeldet worden, heißt es in der Ausnahmegenehmigung.

Es beginne zudem ein "Wolfstourismus", weil das Tier offenbar ein begehrtes Film- und Fotomotiv geworden sei. Der Wolf könne so die Scheu vor Menschen vollkommen verlieren – und gefährlich werden.