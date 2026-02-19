Tierschützer geben nicht auf: Weitere Klage wegen Wolf im Schwarzwald

Stuttgart - Zwei Gerichte haben entschieden, die Jäger sind schon unterwegs - und dennoch wollen die Tierschützer im Ringen um das Schicksal des Wolfs im Nordschwarzwald nicht aufgeben.

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Wölfe zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Nur im Einzelfall sind Ausnahmen von diesen Verboten möglich. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach der Niederlage in den ersten beiden Instanzen will die Naturschutzinitiative weiter klagen. Der Europäische Gerichtshof müsse klären, ob der Wolf auf der Hornisgrinde erlegt werden darf, nur weil er sich zu oft den Menschen genähert haben soll.

Der Erhaltungszustand einer bedrohten Tierart sollte von den Gerichten nach dem übergeordneten EU-Recht beurteilt werden, teilte die Naturschutzinitiative (NI) mit.

"Dies ist hier nicht der Fall", sagte Wolfgang Epple, Biologe und Wissenschaftlicher Beirat der NI, über die bisherigen Entscheidungen. "Daher werden wir den Weg über das Verwaltungsgericht Stuttgart, den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim bis zum Bundesverwaltungsgericht gehen."

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hatte zuletzt zwar entschieden, dass sein jüngster Beschluss unanfechtbar ist. "Aber das war das Eilverfahren, das nun beendet ist", sagte Epple der Deutschen Presse-Agentur. "Die eigentliche Klage liegt nach wie vor beim Verwaltungsgericht und geht jetzt durch die Instanzen."