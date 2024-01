Viehhalter alarmiert: So viele Wolfsrisse gab es 2023!

Ein Rudel konnte sich im Südwesten bislang nicht bilden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Demnach wurden im vergangenen Jahr in 15 Fällen insgesamt 42 Tiere nachgewiesen von Wölfen gerissen, im Jahr zuvor waren es noch 29 in 19 registrierten Fällen. Insgesamt wurden in den vergangenen drei Jahren 103 Tiere getötet und 25 verletzt, darunter vor allem Schafe und Ziegen, aber auch einzelne Rinder, heißt es in der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag.



War im Jahr 2022 noch der Kreis Waldshut am stärksten von den Rissen betroffen mit sieben Fällen, so traf es in diesem Jahr den Kreis Rastatt und hier vor allem die Gemeinde Forbach sowie den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald am häufigsten (jeweils 4).

Das kostet das Land Geld: Um Herden vor allem mit speziellen Zäunen vor dem Wolf zu schützen, wurden laut Landesumweltministerium 2022 insgesamt mehr als 4,51 Millionen Euro ausgegeben, im vergangenen Jahr waren es weitere 4,34 Millionen Euro.

Für Herdenschutzhunde musste das Land 2023 hingegen keinen einzigen Euro zur Seite legen nach 26.880 Euro im Jahr zuvor.

Insgesamt sind zwischen dem Jahr 2018 und dem Jahresende 2023 knapp 17 Millionen Euro aus Naturschutzmitteln für den Herdenschutz in Baden-Württemberg ausgegeben worden.