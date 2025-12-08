Wolf sorgt in Innenstadt für Aufsehen! Polizei mit Blaulicht im Einsatz

Lüdenscheid - Ein Wolf hat die Lüdenscheider Innenstadt in Aufruhr gebracht! Das Tier sei in Bahnhofsnähe gegenüber einer Polizeiwache von Beamten gesichtet worden, sagte ein Polizeisprecher.

Am Nikolausmorgen sorgte ein Wolf in Lüdenscheid für staunende Gesichter. (Symbolbild) © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Swen Pförtner/dpa-Zentralbild/dpa

Mit einem Streifenwagen habe man versucht, den Wolf abgesichert in einen bewaldeten Bereich zu treiben. "Aus Sorge um das Tier, das auch quer über die Fahrbahn lief, ist auch Blaulicht eingesetzt worden."

Der ungewöhnliche Einsatz am Nikolaus-Morgen habe um 4.15 Uhr noch in der Dunkelheit begonnen. Vom Beifahrersitz aus nahm demnach einer der Polizisten kurze Video-Sequenzen auf.

Gegen 4.22 Uhr verloren die Beamten das Tier in Stadtpark-Nähe aus den Augen, wie der Sprecher weiter schilderte.

Lokale Medien wie come-on.de hatten zuvor über die Zufallsbegegnung mit dem Wolf in der 71.000-Einwohner-Stadt im Sauerland berichtet.