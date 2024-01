Wolfspopulation in Hessen nimmt stetig zu: Was tun bei einer Begegnung?

Wiesbaden - Die Zahl der Wölfe in Hessen wächst stetig. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie ( HLNUG ) insgesamt 26 sesshafte Tiere nachgewiesen. Stellt sich die Frage: Was sollte man tun, wenn man einem Wolf begegnet?

Im Bundesland Hessen wächst die Wolfspopulation jährlich an. Dementsprechend müssen sich auch die Menschen Gedanken um ihre Verhaltensweise machen. © Swen Pförtner/dpa

Aktuell gibt es im Land sechs Wolfsterritorien, wie Annika Ploenes vom Wolfszentrum des HLNUG erläutert: Jeweils ein Rudel sind in Rüdesheim und Wildflecken heimisch, ein Wolfspaar lebt in Butzbach und jeweils ein Einzeltier in Greifenstein, Ludwigsau und Spangenberg.

Im aktuellen Beobachtungszeitraum von Mai 2023 bis April 2024 wurden ihr zufolge bislang neun Welpen in zwei Territorien nachgewiesen - zwei in Rüdesheim und sieben in Wildflecken. Und die Population könnte weiter wachsen, davon zumindest geht Ploenes aus.

Wie schnell dieser Prozess ablaufen wird, ist aber nicht absehbar. "Hat ein Wolfspaar bereits Nachwuchs bekommen, ist im Regelfall davon auszugehen, dass es auch im kommenden Jahr im Mai Nachwuchs bekommen wird."

Einblicke zum Wolfsverhalten und Tipps bei einer möglichen Begegnung hat die Expertin ebenfalls parat.