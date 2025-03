Ältester Emu der Welt? Große Trauer um Männchen "Emma"

Lincolnshire (Großbritannien) - Jahrzehntelang begeisterte Emma Jung und Alt. Doch vor Kurzem verstarb der Große Emu. Nicht nur sein besonderer Name wird den Besuchern des Zoos im britischen Lincolnshire in Erinnerung bleiben, sondern auch das Alter des Vogels, so galt Emma doch als vielleicht ältester Emu der Welt!