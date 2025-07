Zoo will gesunde Affen töten: Aktivisten kleben sich aus Protest fest

Die Aktivisten legten sich aus Protest vor dem Eingang hin. Vier klebten sich fest. © NEWS5 / Felix Besold

Etwa 20 bis 25 Aktivisten hätten sich am Sonntag um die Mittagszeit vor den Eingang auf den Boden gelegt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Großteil davon sei nach Aufforderung der Polizei schließlich aufgestanden und zur Seite gegangen.

Etwa vier Personen hätten sich am Boden festgeklebt.

Spezialkräfte sollen diese nach Angaben der Polizeisprecherin nun mit Lösungsmitteln vom Boden losmachen. Die Polizei ermittelt demnach gegen diese wegen Verstöße gegen das Versammlungsrecht, wobei es sich um Ordnungswidrigkeiten handelt.

Bereits in der Vergangenheit hatten Aktivistinnen und Aktivisten mehrmals am Tiergarten protestiert und sich dabei auch am Affengehege festgekettet. Außerdem demonstrierten am Samstag zahlreiche Menschen in der Nürnberger Innenstadt friedlich gegen die Pläne des Tiergartens.