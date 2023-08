Dr. Flügger klärt auf: Müssen Tigern im Zoo die Krallen gestutzt werden?

Tiger können in Gefangenschaft über 20 Jahre alt werden. © Tierpark Hagenbeck

Neben zahlreichen anderen Tieren beheimatet der Tierpark in Hamburg auch den Sibirischen Tiger.

In freier Wildbahn werden die Katzen bis zu zwölf Jahre alt, so Flügger. In Gefangenschaft noch älter - bis zu 20 Jahre oder knapp drüber, erläuterte der Tierarzt.

"Der Vorteil im Zoo ist sicherlich, dass die Tiger keine Krankheiten haben, dass sie immer ausreichend Futter bekommen, dass sie keine Parasiten haben und der wesentlichste Punkt ist wahrscheinlich: Sie müssen keine Revierkämpfe führen und leben dadurch einfach länger."

Ob sie auch glücklicher leben, sei einmal dahingestellt. Dieses Thema ließ der 55-Jährige außen vor.

Teilweise leiden die großen Katzen an den gleichen Krankheiten wie die Hauskatze, führte der 55-Jährige weiter aus. Zum Beispiel an Katzenseuche und Katzenschnupfen. "Beide Arten sollten dagegen geimpft werden", riet der Doktor.