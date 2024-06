Elefant nach 13 Jahren mit Mutter vereint: Rührende Zusammenführung im Zoo Karlsruhe!

Indira muss sich erst einmal im neuen Gehege zurechtfinden. © Timo Deible/Zoo Karlsruhe/dpa

In einem Spezialcontainer ist der rund vier Tonnen schwere Asiatische Elefant von einem Tierpark in Hamburg nach Karlsruhe gebracht worden, teilte die Stadt Karlsruhe am Dienstag mit. "Das ist immer ein ganz besonderer Moment, wenn solch ein mächtiges Tier bei uns ankommt", sagt Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Das sei alles andere als alltäglich.



Nach Saida und Jenny ist die 27 Jahre alte Indra die dritte Elefantenkuh im Karlsruher Zoo. Ihre Mutter Saida lebt bereits seit 2021 dort.

"Es ist bekannt, dass sich Elefanten auch nach vielen Jahren Trennung direkt wiedererkennen", sagt Biologin und Zoo-Kuratorin Claudia Vollhardt. Die nächsten Tage dürften deshalb sehr spannend werden. Die Elefantenkühe sollen laut der Mitteilung zunächst Zeit und Ruhe bekommen. Das Dickhäuterhaus bleibe vorerst geschlossen.

Jenny und Indra kennen sich ebenfalls aus Hamburg. Sie haben sich nach Zoo-Angaben vor 18 Jahren das letzte Mal gesehen. Die Zusammenführung der drei Tiere gilt als herausfordernd. Das Verhalten von Jenny gegenüber anderen Elefanten sei früher problematisch gewesen.