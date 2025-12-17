Affenbaby eingeschläfert: Ermittlungen gegen zwei Zoo-Mitarbeiter

Bremerhaven/Bremen - Nach der Tötung eines Schimpansen-Babys im Zoo am Meer in Bremerhaven ermittelt die Staatsanwaltschaft Bremen gegen zwei Beschäftigte des Zoos wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Die Schimpansenmutter Lizzy zeigte kein Interesse an ihrem Jungen. © Zoo am Meer Bremerhaven

Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen Mann und eine Frau, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte.

Beiden sei rechtliches Gehör gewährt worden, das heißt, sie konnten zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Über die Ermittlungen hatte zunächst die "Nordsee-Zeitung" berichtet.

Der Zoo in Bremerhaven hatte im September mitgeteilt, dass ein Schimpansenjungtier rund zwei Tage nach seiner Geburt eingeschläfert wurde.

Das Muttertier hatte nach der Geburt einen Kreislaufzusammenbruch erlitten, ein Tierarzt rettete dem großen Affen das Leben, wie der Zoo schrieb.

An ihrem Nachwuchs zeigte die Schimpansenmutter aber kein Interesse, sondern schob das Baby immer wieder von sich weg.

Um das Leid des weiblichen Jungtiers nicht zu verlängern, ließ der Zoo das Affenbaby einschläfern.