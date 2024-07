Flauschig und süß: Zoo Duisburg zeigt erstmals Wildkatzen-Jungtiere

Die kleinen Wildkatzen erkunden neugierig das Gehege im Duisburger Zoo. © Zoo Duisburg / M. Appel

Wie der Zoo Duisburg mitteilte, erkunden die vier Jungtiere gemeinsam mit der Mutter mittlerweile das Gras und Unterholz der Anlage.

Besonders am Nachmittag hat man gute Chancen, die kleinen Wildkatzen zu Gesicht zu bekommen. Das hat einen Grund: Kleine Katzen sind Langschläfer! So bleibt in der Nacht noch genug Energie, um Mäuse und ähnliches Getier zu jagen.

Diese Phase fängt bei den Jungtieren gerade erst an, denn mit drei Monaten beginnen die Katzen erst, feste Nahrung zu sich zu nehmen.

Der Zoo Duisburg nimmt auch am Erhaltungsprogramm der Wildkatzen teil. Denn: Die Bestände in Deutschland und in Europa sind in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.

Das liegt zum einen daran, dass der Mensch die Lebensräume der Raubtiere verkleinert. Aber vor allem findet beim Spaziergang im Wald häufig eine fatale Verwechslung statt!