Frischer Wind mit 4,5 Tonnen: Elefantenbulle Maurice erkundet Tierpark

In den vergangenen Jahren habe der Tierpark vier Elefanten-Jungtiere verloren - sie waren an einer besonderen Herpes-Art gestorben.

Maurice ist in einem französischen Zoo geboren worden und lebte laut Tierpark auch schon in Spanien und zuletzt in den Niederlanden. Er ist auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) Anfang Dezember in den Tierpark nach Hamburg gezogen.