Seltene Not-OP bei Gorilla: Ärzte holen Baby per Kaiserschnitt auf die Welt

Seattle (USA) - Das sieht man auch nicht alle Tage: Im Woodland Park Zoo im US -Bundesstaat Washington ist ein zuckersüßer Gorilla per Kaiserschnitt geboren worden. Die heldenhaften Ärzte, die den Eingriff durchführten, helfen normalerweise menschlichen Babys auf die Welt.

Das Ärzte-Team hat ganze Arbeit geleistet, der Mini-Gorilla ist wohlauf. © Nichole Hamilton/MFM Sonographer

Seit vergangenem Sonntag ist der Tierpark in Seattle um einen Zoo-Bewohner reicher: Der kleine Gorilla-Junge erblickte mit ärztlicher Hilfe das Licht der Welt, wog knapp 2,5 Kilogramm. Das verkündete der Woodland Park Zoo voller Stolz auf seiner Webseite und in den sozialen Medien.

Der Mini-Menschenaffe ist also ein ganz schöner Brocken, denn für gewöhnlich wiegen die Tiere bei ihrer Geburt nur durchschnittlich rund 1,8 Kilogramm.

Der Eingriff war unumgänglich, denn der errechnete Geburtstermin ist bereits um fünf Tage überschritten gewesen - es handelte sich um einen Not-Kaiserschnitt. Zuvor waren während eines Ultraschalls Komplikationen festgestellt worden. Mama Olympia trug ihr Baby zu diesem Zeitpunkt mehr als achteinhalb Monate in ihrem Bauch.

Nach mehreren weiteren Untersuchungen war schließlich klar, "dass Olympia ihr Baby ohne unsere Hilfe nicht zur Welt bringen konnte", erklärte Tierarzt Dr. Tim Storms, Direktor für Tiergesundheit im Woodland Park Zoo.

Der Eingriff verlief dank eines freiwilligen "hochqualifizierten und mitfühlenden Teams" erfolgreich.