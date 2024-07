Stuttgarter Grundschule hat großes Herz für Giraffen

Stuttgart - Im Juli 2024 hat die Reisachschule aus Stuttgart -Weilimdorf eine Patenschaft für die Netzgiraffen in der Wilhelma übernommen.

Darum wurde vorab gelost: Die Klassen 1b und 2c durften sich dann auf einen Ausflug zu ihren neuen Patentieren freuen: den aus dem Norden von Kenia und angrenzenden Gebieten in Äthiopien und Somalia stammenden Netzgiraffen.

Um die Patenschaftsurkunde vor Ort entgegenzunehmen, konnten natürlich nicht alle 410 Schüler aus den 16 Klassen der Reisachschule in den zoologisch-botanischen Garten kommen.

Schulleiterin Sabine Andreae verrät den Grund für den Entschluss, einen Teil dieses Geldes in eine Giraffenpatenschaft zu investieren: "Unser Schulmaskottchen Rita Reisach ist eine Giraffe. Zu den langbeinigen Savannentieren haben wir darum eine besonders innige Verbindung."

Wie der Zoo am heutigen Mittwoch in einer offiziellen Pressemitteilung mitteilte, hatten die Schüler zuvor bei ihrem jährlichen Spendenlauf eine beträchtliche Spendensumme "erlaufen".

In ihren natürlichen Lebensräumen kommen sie fast nur noch in Schutzgebieten vor. Die Wilhelma engagiert sich daher im Austausch mit anderen Zoos schon seit vielen Jahren in dem vom europäischen Zooverband EAZA gesteuerten Ex-Situ Zuchtprogramm für die Netzgiraffe.