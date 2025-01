Hat Eisbärbaby Silvesternacht überlebt? Zoo Karlsruhe meldet sich zu Wort!

Karlsruhe - Kurz vor dem Jahreswechsel bat der Karlsruher Zoodirektor darum, in der Nähe des Zoos nicht zu böllern, da dies für den Eisbärennachwuchs tödlich enden könnte. Jetzt gibt es gute Nachrichten.

Eisbären-Dame Nuka wurde vor acht Wochen Mutter zweier Babys. Eines davon verstarb bereits. © Timo Deible/Zoo Karlsruhe/dpa

Das Eisbärenbaby im Karlsruher Zoo hat die Silvesternacht überlebt. Über eine Kamera im Gehege hörten die Tierpfleger "Geräusche des Nachwuchses", wie der Karlsruher Zoo auf Facebook mitteilte.

"Damit wissen wir, dass der Jahreswechsel gut überstanden wurde."

In der vergangenen Woche hatte Zoodirektor Matthias Reinschmidt in einer Videobotschaft darum gebeten, in der Nähe des Zoos keine Böller oder Raketen zu zünden. Aus gutem Grund: Im November brachte Eisbärin Nuka ihre ersten Jungen zur Welt.

"Da Eisbären auf Störungen während der Aufzucht sehr negativ reagieren und sogar das Jungtier fressen können, war das Feuerwerk zum Jahreswechsel nicht unproblematisch", hieß es auf Facebook.