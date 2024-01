Knuffiger Nachwuchs bei den Bergkängurus: Neues Weibchen hat besondere Mission

Delitzsch - Die Beutel-Familie im Tiergarten Delitzsch wächst: In der vergangenen Woche ist ein Bergkänguru-Weibchen aus Tschechien in die Einrichtung nach Nordsachsen gezogen.

Süß! Das neue Beutel-Weibchen hat sich schon gut in Delitzsch eingelebt. © Facebook/Tiergarten Delitzsch

Wie der Tiergarten auf Facebook mitteilte, kommt das einjährige Tier aus dem Zoo in Jihlava in Tschechien und soll dem bereits seit 2021 in Delitzsch lebenden Männchen Gesellschaft leisten.

Und nicht nur das: "Wir hoffen, dass die beiden Bergkängurus gut harmonieren und wir uns zukünftig regelmäßig über Nachwuchs freuen können", so Tiergartenleiterin Brita Preisner.

Männchen und Weibchen sind leicht zu unterscheiden, da "die Neue" weitaus heller und kleiner als ihr Partner ist. Die Rasse der Bergkängurus wird äußerst selten in Zoos und Tiergärten gezeigt.

Das neue Pärchen teilt sich die geräumige Freianlage mit den dort lebenden Bennett-Kängurus.