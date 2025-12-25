Leipziger Zoo-Besuch künftig teurer: Ziehen sächsische Mitstreiter nun nach?

Leipzig - Der Zoobesuch wird in Leipzig auch 2026 wieder teurer. Grund sind neben steigenden Kosten auch Investitionen in Millionenhöhe. Ziehen jetzt auch andere sächsische Zoos nach?

In Leipzig wird der Zoobesuch künftig teurer. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Eines ist klar: Es soll nicht nur in Leipzig wieder kräftig investiert werden. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Zoos und Tierparks in Leipzig, Dresden, Chemnitz und Görlitz hervor.

Trotzdem sollen in den meisten Fällen die Preise stabil bleiben.

Lediglich in Leipzig müssen Zoobesucher im kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen.

"Die steigenden Kosten des Zoos mit Blick auf die Preisentwicklungen vor allem im Bereich Personal, Energie und Futter sowie die Investitionskosten machen im neuen Jahr eine Anpassung der Eintrittspreise notwendig", hieße es.

Im kommenden Jahr will der Zoo nach eigenen Angaben 18 Millionen Euro investieren. Verschiedene Tierarten würden neue, artgemäße Lebensräume erhalten. Zudem sei geplant, die Erlebniswelt Feuerland mit Seelöwen und Pinguinen im Jahresverlauf zu eröffnen.

In Dresden sind im kommenden Jahr dagegen keine Preiserhöhungen vorgesehen, wie eine Sprecherin des Zoos mitteilte. Die letzte Anpassung hatte es demnach zum 1. Juli 2024 gegeben.