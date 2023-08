Mitarbeiter-Streik in Hagenbeck - Zoo-Direktor will Streikbrecher finanziell entlohnen

Hamburg - Trotz eines wohl geplanten Warnstreiks der IG BAU für das Wochenende und/oder Montag, den 28. August 2023, bleiben der Tierpark Hagenbeck und das Tropen-Aquarium in Hamburg uneingeschränkt geöffnet. Außerdem winkt Zoo-Direktor Dr. Dirk Albrecht nun seinen Mitarbeitern mit einer Finanzspritze, sollten sie sich dazu entschließen, den Streik zu brechen.

Dies teilte der Tierpark am Samstag in einer Mitteilung mit.

Am Samstagabend legte er noch einmal nach und verkündete in einem Schreiben, dass er seine Mitarbeiter dazu motivieren wolle an dem drohenden Warnstreik nicht teilzunehmen und sich stattdessen "verantwortungsvoll um die Ihnen anvertrauten Tiere zu kümmern."

Jeder zum Dienst eingetragene Mitarbeiter in der Tierpflege - ausgenommen der Elefantenpflege, die laut Mitteilung schon eine Sonderregelung haben - der dem Aufruf zum Streik nicht folge, erhalte eine einmalige "Streikbruchprämie" in Höhe von 150 Euro brutto.



"Ich werde alle zulässigen Möglichkeiten ausschöpfen, um die von unseren Besuchern so geliebten Tiere vor Schaden durch streikbedingte reduzierte Betreuung zu bewahren, und ein langfristiger Streik wird unseren vielen tausend Tieren erheblich schaden."

IG Bau-Pressesprecher Frank Tekkiliç betonte auf TAG24-Nachfrage, dass Tiere während eines möglichen Streiks nicht gefährdet seien. "Das ist schon so organisiert, dass das Tierwohl nicht gefährdet ist. Das ist doch klar", so der Sprecher.