11.01.2025 08:19 Nach Seuchen-Ausbruch: Tierpark und Zoo in Berlin geschlossen!

Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in einer Büffel-Herde in Brandenburg bleiben in Berlin Zoo und Tierpark vorübergehend geschlossen.

Von Monika Wendel Berlin - Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in einer Büffel-Herde in Brandenburg bleiben in Berlin Zoo und Tierpark vorübergehend geschlossen. Der Zoo Berlin muss bis Montag geschlossen bleiben. © Monika Skolimowska/dpa Das teilten die Betreiber mit. Die Schließung für den Besucherverkehr sei bis einschließlich 13. Januar vorgesehen. Zudem sei es eine wichtige Präventivmaßnahme zum Schutz der Tiere und zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung - und sei mit den Behörden abgestimmt worden, hieß es in der Mitteilung des Zoos. Und: "Der Schutz der Tiere in Zoo und Tierpark Berlin hat oberste Priorität." Zoo News Das große Warten auf Faultier-Nachwuchs! Kann ER Carlas Kinderwunsch erfüllen? Erstmals seit mehr als 35 Jahren ist es in Deutschland zu einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) gekommen. Für den Menschen ist MKS ungefährlich, dennoch kann er das Virus übertragen, weil es beispielsweise an der Kleidung haftet. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Die für Tiere hoch ansteckende Viruserkrankung wurde in einer Büffel-Herde in Hönow im Landkreis Märkisch-Oderland entdeckt. Der Ort ist nicht weit von Berlin entfernt.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa