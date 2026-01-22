Nach Tod von vernachlässigtem Löwenbaby: Gleich dreimal Nachwuchs im Zoo
Von Stefan Flomm
Schwerin - Große Freude im Schweriner Zoo: Die Asiatische Löwin Heidi hat drei Jungtiere zur Welt gebracht.
"Mutter und Nachwuchs sind wohlauf, die Jungtiere werden von Heidi aufmerksam und fürsorglich versorgt", hieß es in einer Mitteilung des Tierparks. Die Geburt war am 7. Januar schon.
Für den Zoo ist die Geburt der drei Löwenjungen ein besonderes Ereignis. "Dass alle drei Jungtiere vital sind und von Heidi angenommen wurden, ist eine sehr positive Entwicklung für die Löwin", sagt Zoodirektor Tim Schikora.
Die erfahrene Löwin zeige ein ausgeprägtes Mutterverhalten. "Bei drei Jungtieren ist sie damit mehr oder weniger rund um die Uhr beschäftigt, aber sie macht das bislang wirklich sehr gut."
Die Jungtiere werden in den kommenden Wochen zunächst in den geschützten rückwärtigen Bereichen der Löwenanlage bleiben. Dort haben sie die nötige Ruhe, um sich in den ersten sensiblen Lebenswochen gut zu entwickeln. Das Geschlecht der Jungtiere ist bislang nicht bekannt. Erste tierärztliche Untersuchungen sind Ende Februar geplant.
Im September 2025: Zwei Wochen altes Baby von Löwin Heidi überlebte gestorben
Bis dahin beobachtet das Tierpflege-Team die Familie engmaschig, greift aber nur so wenig wie möglich ein. Zoo-Besucher können das Geschehen in der sogenannten Wurfbox auf einem Bildschirm verfolgen.
Die 14 Jahre alte Heidi hatte zuletzt im August 2025 ein einzelnes Jungtier zur Welt gebracht, das aber nicht überlebte. Derzeit zieht auch Löwin Rubi ihr Jungtier in Schwerin auf. Manika ist inzwischen etwas mehr als ein halbes Jahr alt und ist schon regelmäßig mit den anderen Löwen auf der Außenanlage unterwegs.
Bis alle jungen Löwen sich kennenlernen, wird es aber noch einige Wochen dauern. Schikora: "Wir freuen uns darauf, das gesamte Rudel dann im Frühjahr zusammenzuführen. Für alle Tiere wird das eine Bereicherung sein."
Titelfoto: -/Zoo Schwerin/dpa