Nachwuchs im Tierpark: Ergebnis nach flottem Dreier ist da!

Eber Alf musste während Kriemhilds und Brunhilds Paarungszeit nicht lange um die beiden Damen werben. Damals ging es im Tierpark drunter und drüber. © Lutz Brose

Dazwischen liegen 114 Tage, die Tragzeit bei Wollschweinen.

Im Juni waren die beiden WG-Säue Brunhild und Kriemhild in Rausche, in Paarungsbereitschaft. Die Rausche dauert 40 bis 65 Stunden, nur in dieser Zeit lassen die Damen das Aufreiten zu.

Da musste Alf nicht lange bitten und es ging drunter und drüber.

Nun haben Kriemhild am Samstag neun und Brunhild am Montag sieben Ferkel zur Welt gebracht.

Anfang November dürfen sie ins Freigehege und können sogar gestreichelt werden.

Wollschweine gerieten fast in Vergessenheit. Um das vom Aussterben bedrohte Wollschwein zu erhalten, wurden Anfang der 90er-Jahre in ganz Europa verschiedene Projekte gestartet.

Inzwischen erfreut sich das Wollschwein insbesondere in der Schweiz und in Österreich großer Beliebtheit: in den Gourmet-Tempeln!