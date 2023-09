Natürlich aus Holz: Millionen-Bau fürs Wildgehege Moritzburg fertiggestellt

Moritzburg - Tierfreunde und Naturliebhaber aufgepasst! Das Wildgehege Moritzburg hat am heutigen Dienstag sein neues Eingangsgebäude enthüllt. Und es ist ein wahres Schmuckstück der ökologischen Baukunst.

2,6 Millionen Euro ließ sich der Freistaat der Errichtung der Holzkonstruktion kosten. © Norbert Neumann

Ab jetzt betreten die bis zu 150.000 Besucher pro Jahr die Welt der heimischen Tierarten wie Luchse, Wölfe und Hirsche durch ein eingeschossiges Holzhaus. Kein gewöhnlicher Bau, sondern ein Zeichen der Nachhaltigkeit, meinen die Bauherren. Satte 2,6 Millionen Euro gab der Freistaat über den Staatsbetrieb Sachsenforst für das Gebäude aus.



Nach drei Jahren Planung wurde der Bau im März 2022 in Angriff genommen und nun erfolgreich abgeschlossen.

Das alte Eingangsgebäude (Baujahr 1997) musste wegen statischer Mängel weichen. Der Neubau ist aber nicht nur schön anzusehen, bietet auch moderne Toiletten und Imbiss. Für letzteren sucht das Gehege noch einen Pächter.

Auch in anderen Bereichen des Wildparks gibt es Veränderungen: So sind erst kürzlich die drei Jungwölfe Ronja, Raja und Remo in ihr 2,5 Hektar großes Areal eingezogen. Sie folgen den Wölfen, die im Frühjahr infolge ihres hohen Alters verstorben waren.