Reptilien-Attacke: Giftige Klapperschlange beißt Frau im Zoo

Das Gift einer Klapperschlange kann für Menschen tödlich sein. Auf dem Foto ist eine artverwandte Nordpazifische Klapperschlange zu sehen. (Symbolbild) © 123rf/yhelfman

Wie die örtliche Feuerwehr nun gegenüber Cincinnati Enquirer bekannt gab, warden Einsatzkräfte bereits am Donnerstag (19. Oktober) gegen 16 Uhr (Ortszeit) zum Einsatz gerufen worden.

Sanitäter kümmerten sich um die Frau mit der lebensgefährlichen Bisswunde einer Östlichen Diamant-Klapperschlange, so Feuerwehrsprecherin Lindsay Haegele. Die Mitarbeiterin kam daraufhin laut Haegele in das University of Cincinnati Medical Center, ihr Zustand sei jedoch stabil.

In einer Erklärung sagte Michelle Curley, die Sprecherin des Zoos, gegenüber der Seite, dass die Verletzte in der Reptilien-Abteilung arbeitete und der Vorfall hinter verschlossenen Türen stattgefunden hätte. Für Besucher bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Laut dem Zoo wurde die Frau glücklicherweise nur "teilweise" gebissen und nach medizinischer Untersuchung haben Ärzte festgestellt, dass sie nicht einmal ein Gegengift benötigt habe.