Rüsselstarke Rückkehr: Berliner Zoo bekommt Zuwachs im Schwarz-Weiß-Club

Berlin - "Bienvenue Rakiju! Mit schwarz-weißem Look à la Haute Couture stiehlt er selbst den Großen Pandas kurz die Show", so der Zoo Berlin stolz auf Instagram über seinen jüngsten Zuwachs.

Schabrackentapirs Rakiju (2) ist aus Frankreich in den Berliner Zoo eingezogen. © © 2025 Zoo Berlin / © Tierpark Berlin

Schabrackentapir Rakiju (2), der im Zoo de La Boissière-du-Doré in Frankreich geboren wurde, hat am Donnerstag Einzug in der Nashornpagode in Berlin gehalten.

Rakiju bringt stolze 297 Kilogramm auf die Waage und verspricht ein neuer Publikumsmagnet zu werden, denn schwarz-weiße Tierarten zählen in Berlin traditionell zu den absoluten Favoriten der Zoofans.

Er ist der Erste seiner Art, der seit mehr als 20 Jahren im Berliner Zoo seinen Einzug feiert.

"Wir legen großen Wert darauf, dass er sich behutsam in seiner neuen Umgebung einleben kann - vom Klima über das Futter bis zur Gestaltung des Geheges wurde alles auf seine Bedürfnisse abgestimmt", so Biologe Dr. Florian Sicks.

Einzelgänger Rakiju wird zunächst allein in der Nashornpagode leben, bis ein passendes Weibchen mithilfe des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) gefunden wird.