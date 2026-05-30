Seltenes Wunder: Auf Menschen spezialisierte Ärzte holen Gorilla per Kaiserschnitt auf die Welt
Seattle (USA) - Das sieht man auch nicht alle Tage: Im Woodland Park Zoo im US-Bundesstaat Washington ist ein zuckersüßer Gorilla per Kaiserschnitt geboren worden. Die heldenhaften Ärzte, die den Eingriff durchführten, helfen normalerweise menschlichen Babys auf die Welt.
Seit vergangenem Sonntag ist der Tierpark in Seattle um einen Zoo-Bewohner reicher: Der kleine Gorilla-Junge erblickte mit ärztlicher Hilfe das Licht der Welt, wog knapp 2,5 Kilogramm. Das verkündete der Woodland Park Zoo voller Stolz auf seiner Webseite und in den sozialen Medien.
Der Mini-Menschenaffe ist also ein ganz schöner Brocken, denn für gewöhnlich wiegen die Tiere bei ihrer Geburt nur durchschnittlich rund 1,8 Kilogramm.
Der Eingriff war unumgänglich, denn der errechnete Geburtstermin ist bereits um fünf Tage überschritten gewesen - es handelte sich um einen Not-Kaiserschnitt. Zuvor waren während eines Ultraschalls Komplikationen festgestellt worden. Mama Olympia trug ihr Baby zu diesem Zeitpunkt mehr als achteinhalb Monate in ihrem Bauch.
Nach mehreren weiteren Untersuchungen war schließlich klar, "dass Olympia ihr Baby ohne unsere Hilfe nicht zur Welt bringen konnte", erklärte Tierarzt Dr. Tim Storms, Direktor für Tiergesundheit im Woodland Park Zoo.
Der Eingriff verlief dank eines freiwilligen "hochqualifizierten und mitfühlenden Teams" erfolgreich.
Gorilla-Freundin kümmert sich um Nachwuchs, bis Mama Olympia wieder fit ist
"Dank der Teamarbeit der menschlichen Ärzte, Tierärzte und des Gorilla-Pflegeteams sind Olympia und ihr Baby bei guter Gesundheit", so Zoo-Kurator Martin Ramirez. Man sei optimistisch, dass sich das Baby gut entwickle, lasse jedoch dennoch Vorsicht walten und beobachte Mutter und Kind genau.
Der Neuankömmling ist nicht allein, wird, wenn er groß genug ist, schnell einen Freund zum Spielen haben. Denn auch Gorilla-Dame Jamani hat am 18. Mai einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Männchen Nadaya ist somit gleich doppelt Vater geworden.
Zuckersüß: Jamani ist es auch, die sich ganz sorgsam um Olympias Nachwuchs kümmert, während sich diese noch von der Operation samt Vollnarkose erholt. In der ersten Nacht nach der Geburt wurde sie engmaschig überwacht, konnte ihr Junges in der Off-Sight-Gorillahöhle aber jederzeit sehen, hören und riechen.
Beide Mütter verbindet eine lange Geschichte. Bereits im Jahr 2012 brachten sie im Abstand von nur wenigen Wochen jeweils einen Jungen zur Welt. Damals lebten sie noch im North Carolina Zoo und zogen ihre Babys gemeinsam groß.
In seiner 126 Jahre währenden Geschichte wurden im Woodland Park Zoo 17 Gorillas geboren, Olympias Sohn ist aber der Erste, der per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden musste. Auch weltweit werden Eingriffe dieser Art nur sehr selten bei den Menschenaffen durchgeführt.
Titelfoto: Nichole Hamilton/MFM Sonographer