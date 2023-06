Wie soll Hagenbecks Eisbären-Baby heißen? Ihr könnt mitentscheiden!

Wie soll das kleine Eisbären-Baby aus dem Tierpark Hagenbeck heißen? Ihr dürft abstimmen. © Tierpark Hagenbeck/dpa

Sechs Monate ist die kleine Eisbärin bereits alt, aber immer noch namenlos. Das soll sich jetzt ändern!

Der NDR möchte Euch die Chance geben, einen passenden Namen für das Eisbären-Baby vorzuschlagen. Am Ende sollen es vier Namen sein, die in der finalen Abstimmung am kommenden Wochenende zur Auswahl stehen. Davon werden zwei aus dem Hagenbeck-Team kommen (der soll aber noch nicht verraten werden) und ein weiterer soll aus den Kommentarspalten auf Instagram ausgewählt werden. Von Euren eingereichten Vorschlägen wird einer von einer Jury ins Finale gewählt.

Im letzten Voting können Besucher dann am Wochenende vor dem Eismeer bei Hagenbeck an beiden Tagen über den endgültigen Namen entscheiden. Die Abstimmung wird mit dem sogenannten "Arkto-Meter" durchgeführt.

Und so könnt Ihr mitmachen: Über ein Formular auf der Webseite des NDR könnt Ihr Euren Namen vorschlagen und erklären, wieso die kleine Eisbärin heißen soll.