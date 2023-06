Tor zu, Tiere ausgezogen: Wildpark Weißewarte bleibt leer zurück

Der Wildpark Weißewarte steht nun endgültig leer. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Aus dem geschlossenen Wildpark Weißewarte (Landkreis Stendal) sind nun alle der mehr als 500 Tiere ausgezogen. Ein Uhu wurde am Mittwoch als letztes Tier zu neuen Besitzern gebracht. Er wird künftig im Wildpark Bad Mergentheim (Baden-Württemberg) zu sehen sein, wie Tangerhüttes Bürgermeister Andreas Brohm am Mittwoch sagte. Binnen sieben Monaten seien Tiere an 23 Einrichtungen, aber auch an Privatleute vermittelt worden.

Als erstes Tier wurde Ende Januar ein Kaninchen in neue Hände gegeben. Schafe und Ziervögel wurden abgeholt. Es sei eine Herausforderung gewesen, die Tiere in der Masse zu vermitteln, vom Meerschweinchen bis zum Wapiti-Hirsch, von der Schildkröte bis zum Luchs. Auch Schafe, Damwild und Schweine waren unter den Umzüglern, so Brohm.

Unter den zahlreichen Interessenten waren namhafte Einrichtungen wie etwa der Serengeti-Park Hodenhagen - dort sind die Wapitis mit dem stolzen Hirsch inzwischen zu sehen.