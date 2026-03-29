Traurige Nachricht aus dem Hallenser Zoo: Löwin Nyla mit 18 Jahren eingeschläfert

Halle (Saale) - Traurige Nachrichten aus dem Hallenser Zoo: Wie der Tierpark auf Facebook bekannt gab, musste Löwin Nyla im stolzen Alter von 18 Jahren eingeschläfert werden.

Der Zoo Halle hat bekannt gegeben, dass Löwen-Dame Nyla eingeschläfert werden musste. © Screenshot/facebook.com/zoohalle

Schon seit einiger Zeit sei die Löwen-Dame wegen einer chronischen Nierenerkrankung behandelt worden, wie der Zoo weiter mitteilte.

In den vergangenen Tagen sei es ihr dann zum wiederholten Male schlecht gegangen. Da es keine Hoffnung auf Besserung gab, beschlossen das Tierarzt-Team und die zoologische Leitung, die Löwin von ihrem Leid zu erlösen.