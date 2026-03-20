Tierpark Hagenbeck trauert: Walross Odin stirbt auf tragische Weise

Hamburg - Traurige Nachrichten aus dem Hamburger Tierpark: Walrossbulle Odin ist im Alter von 30 Jahren gestorben.

Der Walrossbulle Odin wurde 30 Jahre alt. (Archivbild) © Jürgen Kreye/Tierpark Hagenbeck

Bereits am Donnerstag ist der Walrossbulle im Eismeer des Tierparks gestorben, teilte der Tierpark Hagenbeck mit.

"Mit Odin verliert der Tierpark nicht nur ein beeindruckendes Tier, sondern auch einen wichtigen Botschafter seiner Art und einen bedeutenden Teil der erfolgreichen und in Deutschland einzigartigen Walrosszucht", so der Tierpark.

Die Tierpfleger und Tierpflegerinnen im Eismeer begleiteten Odin intensiv über viele Jahre hinweg. Sein Tod hinterlasse im gesamten Tierpark eine große Lücke.

Odins Gesundheitszustand habe sich in den letzten Wochen stetig verschlechtert. "Odin hatte seit Längerem eine hochgradige Aufgasung im Magen-Darm-Bereich Diese konnten wir leider medikamentös nicht kurieren", erklärte der Zootierarzt Dr. Michael Flügger.

Trotz hoher Risiken aufgrund des hohen Alters und der Erkrankung habe man sich für eine Narkose entschieden. Während dieser sei der Walrossbulle "tragischerweise" gestorben.