Unheilbarer Krebs! Tierpark Hagenbeck trauert um Jung-Leoparden

Hamburg - Wie traurig! Der Hamburger Tierpark Hagenbeck musste gleich Abschied von zwei Nordchinesischen Jung-Leoparden nehmen. Während es für einen von ihnen in einen anderen Zoo ging, musste der andere eingeschläfert werden.

Im Hamburger Tierpark Hagenbeck musste der Jung-Leopard Noori eingeschläfert werden. © Robert Stoll/TAG24

Wie der Tierpark auf seinem Instagram-Profil mitteilte, sollten am Dienstag eigentlich die Kater Suresh und Noori gemeinsam die Reise in ihr neues Zuhause im Zoo Hannover antreten.

Doch kurz vor dem Umzug erkrankte Noori an einem unheilbaren Krebs in seinem Hüftgelenk und musste, nach Abwägung aller Optionen, eingeschläfert werden. "Schweren Herzens wird es somit nun ein wenig ruhiger im Leopardengehege", hieß es in dem Beitrag.

Suresh hingegen lernt mittlerweile hinter den Kulissen seine neue Heimat kennen, ehe er in den Dschungelpalast einziehen wird. Sein Aufenthalt in der niedersächsischen Landeshauptstadt ist allerdings nur begrenzt. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) wird er den Zoo in ein bis zwei Jahren wieder verlassen, um woanders für Nachwuchs seiner bedrohten Art zu sorgen.

Früher waren die Tiere einmal über ganz China verbreitet, aktuell leben aufgrund von menschlichen Einflüssen nur noch knapp 500 Exemplare im Norden des Landes.