Wie niedlich! Zoo lässt über Namen von Baby-Löwen abstimmen

Der kleine Löwe erblickte am 31. Juli das Licht der Welt. © Jens Büttner/dpa

Nachdem der am 31. Juli geborene kleine Kater seine ersten Lebenswochen zurückgezogen mit seiner Mutter Indie in der Wurfhöhle und den angrenzenden Stallungen verbracht hatte, ist er am Mittwoch erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden.

Neugierig und gar nicht scheu, schaute das noch namenlose Jungtier dabei in die Kameras. Ab sofort können Besucher die beiden zunächst in den Innenbereichen sehen, wie der Zoo mitteilte.

Über den Namen des Löwenbabys dürfen die Zoo-Freunde online entscheiden. Zur Auswahl stehen "Santosh", was laut Zoo auf Sanskrit "Der Glückliche" bedeutet, und "Najuk", auf Hindi "Der Feine".

Für den Neuaufbau seines Löwenrudels hat der Schweriner Zoo vor einigen Jahren das Männchen Shapur aus Aalborg in Dänemark bekommen und die Löwinnen Ruby, Indie und Heidi aus dem Londoner Zoo. Drei im vergangenen Jahr geborene Jungtiere heißen Kirana, Ravi und Tarak.