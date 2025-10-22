Zoo freut sich über Neuzugänge aus Leipzig: Diese süßen Beuteltiere wohnen jetzt in Duisburg

Duisburg - Der Zoo Duisburg freut sich über tierische Neuzugänge aus Leipzig : Insgesamt fünf Tüpfelbeutelmarder, auch Quolls genannt, wohnen nun im Ruhrpott und können ab sofort bestaunt werden.

Das kurze, dichte Fell mit weißen Tüpfeln ist typisch für Quolls. © Zoo Duisburg

Die putzigen Vierbeiner gehören zu den Raubbeutlern und sind im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) aus Ostdeutschland in den Westen gekommen.

Typisch für alle Quolls ist das kurze, dichte Fell mit hellen weißen Flecken, ein langer, buschiger Schwanz, ein spitzes Gesicht mit großen Augen und ein kräftiges Gebiss.

Ihr natürlicher Lebensraum befindet sich in Australien, Tasmanien und Neuguinea. Sie ernähren sich hauptsächlich von Insekten, kleinen Wirbeltieren und Aas.

In freier Wildbahn gelten sie als stark bedroht - auf dem australischen Festland sind sie etwa bereits seit den 1960er Jahren ausgerottet. Grund dafür sind eingeschleppte Raubtiere wie Füchse und Katzen ebenso wie die Zerstörung ihres Lebensraums durch Landwirtschaft, Buschbrände und Straßenverkehr.