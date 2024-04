Zoo Halle rüstet auf: Diese neue Tierart ist eingezogen

Seit knapp einer Woche ist der tasmanische Nacktnasenwombat Cody fester Bestandteil des Zoos Halle. © Facebook/Zoo Halle/Simon Kirchberger

Vor knapp einer Woche trat der dreijährige Wombat seine Reise aus dem Erlebniszoo Hannover in die Stadt an der Saale an.



Jetzt ist das Jungtier noch klein und niedlich, in ein paar Jahren kann es bis zu 40 Kilo wiegen.

Doch daran ist jetzt noch nicht zu denken. Erst mal lebt sich Cody in seiner neuen Heimat ein und gewöhnt sich an seine Innenanlage und die neuen Pfleger.

Danach geht's raus in den frisch gestalteten Außenbereich, wo er dann auch von den Besuchern bestaunt werden kann.

"In den nächsten Monaten wird Cody noch Gesellschaft von einem weiteren Wombat erhalten, wahrscheinlich ein weibliches Tier", berichtet der Zoo auf seiner Facebook-Seite.