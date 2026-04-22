Zuckersüßer Nachwuchs bei den Pinguinen, doch die Mama versteht keinen Spaß

Halle (Saale) - Mama Pinguin hockt in ihrem Nest und passt mit Argusaugen auf ihren frisch geschlüpften Nachwuchs auf. Aber Obacht: Dass ihr und den Küken eine Handykamera ziemlich nahe kommt, scheint ihr nicht so in den Kram zu passen.

Wie ein Schießhund passt die Pinguinmama auf ihre Küken auf. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/zoohalle

Es gibt Nachwuchs bei den Humboldtpinguinen im Bergzoo Halle, fünf Küken sind schon geschlüpft. Grund genug, dass Revierleiterin Mirjam ein Video von zwei der Jungtiere macht, die mit ihrer Mama im Nest sitzen.

Doch bei einem Muttertier schwingt natürlich auch immer die Angst mit, jemand könnte den Kleinen etwas Böses anhaben. Und so muss die Filmerin mit der Kamera mal kurz zurückweichen, denn die Pinguindame schnäbelt ganz aufgeregt danach.

Als wolle sie sagen: "Komm uns ja nicht zu nahe!"

Nichtsdestotrotz ist die Freude über den Zuchterfolg im Hallenser Zoo groß, denn die Humboldtpinguine gehören zu den bedrohten Tierarten.

Die watschelnde Vogelart ist bei ihrer Geburt nur circa 70 bis 100 Gramm leicht und anfangs komplett auf ihre Eltern angewiesen. Diese würgen vorverdauten Fisch wieder hoch und füttern ihren Nachwuchs damit.

Innerhalb der ersten vier bis sechs Lebenswochen legen die Pinguine deutlich an Gewicht zu, können dann schon mehr als ein Kilogramm wiegen. Selbstständig sind sie mit etwa zehn bis zwölf Wochen.