Zustand stetig verschlechtert: Gorilla muss eingeschläfert werden!

Flachlandgorilla Gorgo aus dem Rostocker Zoo musste eingeschläfert werden. © Joachim Kloock/dpa

"Die Ethikkommission überwachte Gorgo sorgfältig und wertete die klinischen Befunde aus. Anhand dessen wurde ersichtlich, dass sich sein Zustand leider nicht mehr verbessern wird", sagte Zoo-Direktorin Antje Angeli. Im Sinne des Tieres sei ein geeigneter Zeitpunkt gewählt und Gorgo heute in den frühen Morgenstunden erlöst worden.

Der Ethikkommission gehörten unter anderem der behandelnde Tierarzt, der Tierschutzbeauftragte der Uni Rostock und Vertreterinnen des Veterinäramts an.

In der Natur stünden Menschenaffen kurz vor der Ausrottung, so der Zoo. Sie seien alle in den höchsten Gefährdungskategorien der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation (IUCN) aufgeführt. Das gelte auch für den Westlichen Flachlandgorilla.

Gorgo habe mit 13 Nachkommen einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, eine stabile Reservepopulation in menschlicher Obhut aufzubauen.