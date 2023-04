"Keine biologische Frau": OnlyFans-Star will trotzdem auf natürlichem Wege Mutter werden

Jessica Alves möchte unbedingt Mutter werden. © Fotomontage: Instagram/Screenshots/jessicaalvesuk

"Ich bin eine Frau, aber ich bin keine biologische Frau", erklärt die Brasilianerin in der Sendung "Hooked on the Look". Schon vor Jahren hatte sie sich einer Geschlechtsangleichung unterzogen. Seitdem folgten zahlreiche Schönheitsoperationen, um Hintern und Brüste noch größer werden zu lassen.

"Das war kein einfacher Prozess", sagt Jessica. Doch er hat sich gelohnt. Auf Instagram folgen der Influencerin mehr als 7,4 Millionen User. Es hagelt aber auch viele negative Kommentare, die sagen, dass sie niemals eine "echte Frau" werden würde. "Diese Leute sind natürlich ungebildet", zeigt sich Jessica selbstsicher.

Aktuell hat sie nur eines im Sinn: Sie möchte endlich Mutter werden. "Mein eigenes Kind auszutragen würde für mich die Welt bedeuten - es ist möglich", hofft der Internet-Star. "Ich werde alles dafür tun."

Als Erstes möchte sie dafür einen Mann an ihrer Seite: "Ich bin immer noch Single, gehe fast jeden Tag auf Dates, versuche Liebe zu finden" - alles andere, als einfach. Doch zur Not will Jessica auch ohne Partner Nachwuchs bekommen.